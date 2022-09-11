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Греція не має наміру передавати Україні ЗРК С-300, - прем'єр-міністр

Фото: Греція не має наміру передавати Україні ЗРК С-300 (alyn73.livejournal.com)
Автор: Константин Широкун

Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, так як вони необхідні для оборони країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema.

"Про відправку в Україну ЗРК С-300 не може бути й мови. Будь-яка підтримка України не буде здійснюватися на шкоду обороноздатності Греції", - підкреслив прем'єр-міністр.

Політик також нагадав, що Греція готова передати Україні гусеничні БМП-1 радянського виробництва, але має намір отримати їм на заміну від Німеччини Marder1A3. За його словами, переговори про можливий обмін все ще тривають.

Раніше стало відомо, що Греція стала одним з головних перевізників зерна з України. Приблизно 30% суден, які взяли на себе перевезення продовольства, представляють інтереси Греції.

Також ми писали, що Греція може надати Україні до 30 одиниць бойових машин піхоти БМП-1. Поставки БМП відбудуться в рамках часткового переоснащення армійського парку більш новими машинами з Німеччини.

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