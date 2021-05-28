Греція готова використовувати COVID-сертифікати до їхнього запуску в ЄС 1 липня. Таким чином країна прагне залучити іноземних мандрівників на відпочинок та врятувати свій туристичний сектор.

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс на презентації документа 28 травня, передає Reuters .

"Це дуже-дуже просто. По суті, він включає всю інформацію, яка потрібна державі-члену для зустрічі з мандрівником без накладення додаткових обмежень. Греція готова випустити цей цифровий сертифікат раніше 1 липня", - заявив прем'єр-міністр.

Голова уряду Греції закликав країни ЄС забезпечити дотримання термінів та полегшити подорожі протягом літа.

Безплатний сертифікат матиме форму QR-коду на смартфоні або паперову. Це дозволить представникам влади швидко знайти інформацію про мандрівника.

Сертифікат показує, чи отримувала людина вакцину, чи має свіжий негативний тест на коронавірус або імунітет після одужання.

Європейська рада та парламент минулого тижня досягли угоди щодо цифрового зеленого сертифіката. Очікується, що Європарламент ухвалить відповідний закон протягом тижня з 7 червня.

Понад 10 країн ЄС, включаючи Францію та Іспанію, погодились протестувати систему до запуску 1 липня.