Греція готова використовувати COVID-сертифікати до їхнього запуску в ЄС
Греція готова використовувати COVID-сертифікати до їхнього запуску в ЄС 1 липня. Таким чином країна прагне залучити іноземних мандрівників на відпочинок та врятувати свій туристичний сектор.
Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс на презентації документа 28 травня, передає Reuters.
"Це дуже-дуже просто. По суті, він включає всю інформацію, яка потрібна державі-члену для зустрічі з мандрівником без накладення додаткових обмежень. Греція готова випустити цей цифровий сертифікат раніше 1 липня", - заявив прем'єр-міністр.
Голова уряду Греції закликав країни ЄС забезпечити дотримання термінів та полегшити подорожі протягом літа.
Безплатний сертифікат матиме форму QR-коду на смартфоні або паперову. Це дозволить представникам влади швидко знайти інформацію про мандрівника.
Сертифікат показує, чи отримувала людина вакцину, чи має свіжий негативний тест на коронавірус або імунітет після одужання.
Європейська рада та парламент минулого тижня досягли угоди щодо цифрового зеленого сертифіката. Очікується, що Європарламент ухвалить відповідний закон протягом тижня з 7 червня.
Понад 10 країн ЄС, включаючи Францію та Іспанію, погодились протестувати систему до запуску 1 липня.
Греція очікує, що прибуття туристів цьогоріч досягне половини рівня, який спостерігався в 2019 році. З середини травня країна відкрита для туристів, в тому числі й з України.
Нагадаємо, кордони Греції відкрилися для українців вже 14 травня. Для того, щоб потрапити в країну, туристам потрібно:
- заповнити електронну форму PLF на сайті travel.gov.gr до прибуття в Грецію (форма PLF з QR-кодом потрібна для перетину будь-якого в'їзного пункту);
- подати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, завершену щонайменше за 14 днів до в'їзду (сертифікат англійською мовою).
При цьому сертифікат вакцинації можна замінити негативним ПЛР-тестом, проведеним не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Грецію, або сертифікатом про перенесену хворобу.