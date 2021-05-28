Греция готова использовать COVID-сертификаты до их запуска в ЕС 1 июля. Таким образом страна стремится привлечь иностранных путешественников на отдых и спасти свой туристический сектор.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на презентации документа 28 мая, передает Reuters .

"Это очень-очень просто. По сути, он включает всю информацию, которая нужна государству-члену для встречи с путешественником без наложения дополнительных ограничений. Греция готова выпустить этот цифровой сертификат ранее 1 июля",-заявил премьер-министр.

Глава правительства Греции призвал страны ЕС обеспечить соблюдение сроков и облегчить путешествия в течение лета.

Бесплатный сертификат будет иметь форму QR-кода на смартфоне или бумажную. Это позволит представителям власти быстро найти информацию о путешественнике.

Сертификат показывает, получал ли человек вакцину, имеет ли свежий отрицательный тест на коронавирус или иммунитет после выздоровления.

Европейский совет и парламент на прошлой неделе достигли соглашения по цифровому зеленому сертификату. Ожидается, что Европарламент примет соответствующий закон в течение недели с 7 июня.

Более 10 стран ЕС, включая Францию и Испанию, согласились протестировать систему до запуска 1 июля.