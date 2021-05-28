ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Греция готова использовать COVID-сертификаты до их запуска в ЕС

Новина українською →
Греция, Пятница 28 мая 2021 13:07
Греция готова использовать COVID-сертификаты до их запуска в ЕС Фото: Греция уже готова использовать COVID-сертификаты (pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

Греция готова использовать COVID-сертификаты до их запуска в ЕС 1 июля. Таким образом страна стремится привлечь иностранных путешественников на отдых и спасти свой туристический сектор.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на презентации документа 28 мая, передает Reuters.

"Это очень-очень просто. По сути, он включает всю информацию, которая нужна государству-члену для встречи с путешественником без наложения дополнительных ограничений. Греция готова выпустить этот цифровой сертификат ранее 1 июля",-заявил премьер-министр.

Глава правительства Греции призвал страны ЕС обеспечить соблюдение сроков и облегчить путешествия в течение лета.

Бесплатный сертификат будет иметь форму QR-кода на смартфоне или бумажную. Это позволит представителям власти быстро найти информацию о путешественнике.

Сертификат показывает, получал ли человек вакцину, имеет ли свежий отрицательный тест на коронавирус или иммунитет после выздоровления.

Европейский совет и парламент на прошлой неделе достигли соглашения по цифровому зеленому сертификату. Ожидается, что Европарламент примет соответствующий закон в течение недели с 7 июня.

Более 10 стран ЕС, включая Францию и Испанию, согласились протестировать систему до запуска 1 июля.

Греция ожидает, что прибытие туристов в этом году достигнет половины уровня, который наблюдался в 2019 году. С середины мая страна открыта для туристов, в том числе и из Украины.

Напомним, границы Греции открылись для украинцев уже 14 мая. Для того чтобы попасть в страну, туристам нужно:

- заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта);

- подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке).

При этом сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Греция
NEWS
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина