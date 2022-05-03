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Греція і Болгарія створюють новий газовий маршрут для відмови від російського палива

Фото: Греція і Болгарія відмовляться від російського газу (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Греція і Болгарія заявили що, що новий завод з виробництва зрідженого природного газу (СПГ), який буде побудований біля північного грецького порту Александруполіс, допоможе створити новий газовий маршрут в Європу. Він скоротить залежність від російського газу у вирішальний момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Всі наші країни готові взяти на себе нову вирішальну роль на новій енергетичній карті Європи",- заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на заході, присвяченому початку будівництва плавучої установки зберігання і регазифікації (FSRU) в Александруполісі.

За його словами, "недавній шантаж Москви з приводу природного газу робить цю співпрацю не тільки необхідною, але і невідкладною".

На церемонії були присутні президент Європейської Ради Шарль Мішель і лідери Болгарії, Сербії та Північної Македонії.

Греція постачає Болгарію газом з тих пір, як його перекрила Росія.

"Економічний шантаж Кремля проти моєї країни і Євросоюзу не увінчається успіхом, тому що ми будемо цьому протидіяти, і сьогоднішня подія тому доказ", - заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков.

Очікується, що новий FSRU, який буде поставлений на якір приблизно в 18 км (11 милях) від порту Александруполіс і буде доставляти газ на берег по 28-кілометровому трубопроводу, почне роботу в кінці 2023 року.

Він зможе щорічно регазифікувати 5,5 млрд кубометрів СПГ і зберігати 153 500 кубометрів.

У Греції є один термінал СПГ за межами Афін. За словами Міцотакіса, з новим терміналом в Александруполісі та іншими проектами, які знаходяться в стадії розробки, він може потроїти свої потужності з регазифікації до кінця 2023 року.

Термінал в Александруполісі буде побудований компанією Gastrade, що належить грецькій родині Копелоузос, вартістю 360 мільйонів євро.

Грецька газова компанія DEPA, болгарська компанія Bulgartransgaz і грецький газовий оператор DESFA також беруть участь у проекті, який доповнить нову газову лінію між грецьким містом Комотіні і болгарською старою Загорою, так званий Interconnector Greece Bulgaria (IGB), який, як очікується, запрацює в кінці цього року.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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