RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Греції за запитом Литви затримали українського ветерана. МЗС вже розбирається

Автор: Дмитро Левицький

У Греції за запитом литовських правоохоронців затримали громадянина України, який є ветераном війни на Донбасі. Консульство України в Салоніках вже займається справою.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За словами представника МЗС, українські консули підтримують з затриманим ветераном регулярний зв'язок, а 25 жовтня вони планують його відвідати. Умови утримання українця є прийнятними.

"22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів нашого громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати кілька місяців", - розповів Ніколенко.

Наразі українське МЗС задіяло й інші контакти з Грецією, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини.

"Ми наполягаємо на об’єктивному і неупередженому розгляді справи із повним дотриманням законних прав українського громадянина", - наголосив представник міністерства.

Кого та чому затримали

Як розповіла у Facebook координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, грецькі правоохоронці затримали ветерана АТО Олександра Радкевича. Литва засудила Радкевича заочно у справі про події 1991 року, коли радянські війська вторглися до Литви.

Радкевич, за словами Решетилової, в той час служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, а 11 січня 1991 року був призначений водієм-механіком танку, який перебував поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла збройна боротьба.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСЛитваГреціяветеран АТО