У Греції за запитом Литви затримали українського ветерана. МЗС вже розбирається

За словами представника МЗС, українські консули підтримують з затриманим ветераном регулярний зв'язок, а 25 жовтня вони планують його відвідати. Умови утримання українця є прийнятними.

"22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів нашого громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати кілька місяців", - розповів Ніколенко.

Наразі українське МЗС задіяло й інші контакти з Грецією, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини.

"Ми наполягаємо на об’єктивному і неупередженому розгляді справи із повним дотриманням законних прав українського громадянина", - наголосив представник міністерства.

Кого та чому затримали

Як розповіла у Facebook координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, грецькі правоохоронці затримали ветерана АТО Олександра Радкевича. Литва засудила Радкевича заочно у справі про події 1991 року, коли радянські війська вторглися до Литви.

Радкевич, за словами Решетилової, в той час служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, а 11 січня 1991 року був призначений водієм-механіком танку, який перебував поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла збройна боротьба.