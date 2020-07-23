У Греції спалахнула лісова пожежа, евакуювали два села

У Греції в районі Коринфу спалахнула масштабна лісова пожежа. Внаслідок чого, місцева влада розпорядилась евакуювати два села та школу-інтернат для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Kathimerini.

Як повідомляється, вогонь спалахнув напередодні у лісах на території муніципалітету Кехріс. Рятувальники зазначають, що наразі є декілька осередків поширення вогню, а боротьбу з ним ускладнює сильний вітер, який постійно змінює напрямок.

Також відомо, що на допомогу рятувальникам прибули декілька одиниць армійської техніки та місцеві волонтери. Загалом на місці пожежі працюють 143 вогнеборці та 42 пожежні машини, 6 літаків та 8 гелікоптерів.

Зазначимо, 9 липня в цьому районі раніше вже спалахував ліс, через що довелося евакуювати дитячий літній табір та десятки будинків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Австралії лісова пожежа майже знищила містечко в 120 км від Сіднея.

Крім того, раніше повідомлялось, що у Мексиці поблизу кордону зі Сполученими Штатами Америки сталася масштабна лісова пожежа, в результаті якої загинули 3 людини.