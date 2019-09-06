У Греції в результаті підпалу сталася лісова пожежа

У четвер, 5 вересня, у Греції в результаті умисного підпалу сталася лісова пожежа поблизу міста Неа-Макрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, сьома за останні 9 днів пожежа виникла неподалік грецького міста Неа-Макрі всього за кілька хвилин від іншої пожежі на відстані 500 метрів. Пожежа спалахнула близько 02:17 ночі.

Зазначається, що з полум'ям, яке загрожувало прилеглим до лісу будинкам, боролися понад 100 пожежників та декілька десятків пожежних машин, також допомогу надавала авіація.

Крім того, влада проінформувала місцевих жителів про небезпеку, але евакуація не проводилася. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом умисного підпалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції через масштабну лісову пожежу, яка спалахнула на острові Самос, довелося евакуювати декілька сотень туристів. Місцева влада евакуювала майже тисячу людей з готелів. Також берегова охорона забирала туристів з пляжів Глікоріза та Протеї.

Додамо, що на початку серпня на грецькому острові Евбея було оголошена евакуація в трьох населених пунктах через масштабну лісову пожежу. Сильний вогонь зруйнував будинки в селі Макрималли, яке було евакуйоване, після чого попрямував на південь і південний захід країни.