У Греції стався землетрус

Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

Інформації про постраждалих немає

Поблизу грецького острова Родос стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Повідомляється, що землетрус стався о 14:30 за місцевим часом в 60 кілометрах на південь від Родосу. Інформації про постраждалих немає. У виданні зазначили, ще один землетрус був у вівторок.

Нагадаємо, 26 грудня на грецькому острові Закінтос в Іонійському морі стався землетрус магнітудою 4,1. Епіцентр природного явища був зафіксований в 47 кілометрах на південь від острова.

До цього, 13 грудня, в Греції біля острова Закінтос відбувся землетрус магнітудою 4,4. Епіцентр був зафіксований на глибині 13 кілометрів. Інформаціх про постраждалих не було.

Нагадаємо, число постраждалих від землетрусу в Егейському морі, який стався в липні минулого року на острові Кос (Греція) перевищила 120 чоловік. За даними місцевої влади, стихія пошкодила кілька будинків, мечеть, головний порт rishiri, а також фортеця 14 століття, яка розташована біля порту.