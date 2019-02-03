У Греції стався вибух у ресторані, є жертви

Серед загиблих виявився власник ресторану

В Греции в субботу, 2 февраля, прогремел взрыв в ресторане города Каламата на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Greek reporter.

В результате взрыва погибли по меньшей меретрое человек, еще один получил ранения. Инцидент произошел около 21:15, когда в заведении было много посетителей.

По данным спасателей, взорвалось газовое оборудование на кухне заведения. Жертвами происшествия стали владелец ресторана и двое сотрудников.

Напомним, 21 января на трубопроводе нефтяной компании в Мексике была обнаружена утечка бензина. 24 января, мексиканские власти сообщили, что количество погибших от взрыва бензопровода в центральной части Мексики достигло 107 человек