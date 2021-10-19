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У Греції передали олімпійський вогонь організаторам Ігор -2022 у Пекіні

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Греції передали організаторам зимових Ігор - 2022 в Пекіні олімпійський вогонь, запалений в Олімпії. Урочиста церемонія пройшла в Афінах на стадіоні Панатінаїкос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Президент грецького олімпійського комітету і член МОК Спірос Капралос передав факел з вогнем китайської делегації.

Церемонія пройшла без глядачів через заходи безпеки щодо коронавірусу. Всередині стадіону була влаштована коротка символічна естафета факела з олімпійським вогнем.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

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