У Греції звільнили екс-менеджера Курченка

Фото: Євген Калінін (з відкритих джерел)

Раніше колишнього виконавчого директора компанії "ВЕТЕК" заарештували у Греції за запитом України

Колишній виконавчий директор компанії Сергія Курченка "ВЕТЕК" росіянин Євген Калінін, якого заарештували 28 лютого в Греції за запитом України, звільнений. Про це повідомив РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами його адвоката Янніса Рахіотиса, росіянин вчора ввечері, 6 березня, вилетів у Москву.

"Калінін звільнений у середу ввечері і вже вилетів до Москви", - сказав він.

Рахіотис також заявив, що Калінін, заарештований в афінському аеропорту при в'їзді в Грецію для короткої ділової поїздки, звільнений за рішенням прокуратури Афінського апеляційного суду.

"У відповідному рішенні вказувалося, що він був заарештований і відправлений у в'язницю за помилку, бо щодо нього не було чинного міжнародного ордера на арешт. Звільненню передував візит генерального прокурора Росії пана Чайки до міністра юстиції Греції і в прокуратуру Верховного суду", - зазначив Рахіотис.

За словами адвоката, Калінін вилетів в РФ "у супроводі дипломатів російського посольства в Афінах і разом зі своєю сім'єю, яка приїхала до Греції, щоб підтримати його".

Нагадаємо, Калінін був заарештований у Греції за запитом України. У п'ятницю, 1 березня, відбулося слухання за фактом затримання Калініна, після чого його відправили у в'язницю Карідаллос, поки Греція не отримає український запит на його екстрадицію.

Зазначимо, що згідно з даними Міністерства внутрішніх справ України, Калінін був оголошений в розшук 29 травня 2017 року. Калінін звинувачується в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні, створенні злочинної організації. У період з 2013 по 2014 рік він був виконавчим директором компанії "ВЕТЕК", яку очолював український олігарх Курченко.