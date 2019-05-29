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У Греції призначили дату дострокових парламентських виборів

Новини » Політика    29.05.2019 - 17:05
У Греції призначили дату дострокових парламентських виборів
Фото: Алексіс Ціпрас (gettyimages.com)

Дострокові парламентські вибори пройдуть 7 липня

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас прийняв рішення провести дострокові парламентські вибори в країні 7 липня. Про це заявив представник грецького уряду Дімітріс Тцанакопулос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня.

"Рішення прем'єр-міністра таке, щоб провести (дострокові парламентські, - ред.) вибори 7 липня, щоб не перешкодити проведенню вступних іспитів у вузи", - сказав він.

Рішення про проведення виборів було прийнято після провалу правлячої партії прем'єра Ціпраса "Сіріза" на виборах в Європейський парламент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас після того, як стало відомо, що очолювана ним партія Коаліція радикальних лівих сил поступається на виборах в Європейський парламент опозиційної "Нової демократії", оголосив про проведення в країні дострокових парламентських виборів.

За даними Міністерства внутрішніх справ Греції після підрахунку майже 40% бюлетенів, "Нова демократія" набирає 33,32% голосів і може отримати 7 місць в Європарламенті, а правляча "Сіріза" - 23,89% (6 місць).

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