У Греції сподіваються на різке покращення ситуації із COVID влітку

Падіння кількості випадків захворювання на COVID-19 та щеплення дозволять Греції відновити свій життєво важливий туристичний сектор на наступному тижні. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що "дуже-дуже впевнений" у значному покращенні ситуації через місяць.

Про це він сказав на конференції, організованій Financial Times, передає Reuters .

15 травня Греція планує зняти обмеження на поїздки для іноземних відвідувачів, які були щеплені або мають негативні результати тестування на коронавірус. Туризм становить близько п'ятої частини грецької економіки та ринку робочих місць.

Міцотакіс сказав, що поєднання широкого тестування на коронавірус, імунізації та того, що багато заходів відбуватимуться на відкритому повітрі, додало владі впевненості у безпечності туризму.

"Я сподіваюся, що ситуація різко покращиться протягом наступних місяців", - сказав він.

Міцотакіс заявив, що з оптимізмом дивиться на перспективи відновлення після пандемії і очікує значного відновлення після 8,2% падіння ВВП минулого року.