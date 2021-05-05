В Греции надеются на резкое улучшение ситуации с COVID летом
Падение количества случаев заболевания COVID-19 и прививки позволят Греции восстановить свой жизненно важный туристический сектор на следующей неделе. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что "очень-очень уверен" в значительном улучшении ситуации через месяц.
Об этом он сказал на конференции, организованной Financial Times, передает Reuters.
15 мая Греция планирует снять ограничения на поездки для иностранных посетителей, которые были привиты или имеют отрицательные результаты тестирования на коронавирус. Туризм составляет около пятой части греческой экономики и рынка рабочих мест.
Мицотакис сказал, что сочетание широкого тестирования на коронавирус, иммунизации и того, что многие мероприятия будут проходить на открытом воздухе, придало властям уверенности в безопасности туризма.
"Я надеюсь, что ситуация резко улучшится в течение следующих месяцев", - сказал он.
Мицотакис заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы восстановления после пандемии и ожидает значительного восстановления после 8,2% падения ВВП в прошлом году.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна планирует открыться для украинских туристов уже с 14 мая этого года.
Украинцам надо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или утвержденный украинскими властями сертификат о вакцинации. Ожидается, что в мае Греция позволит предъявлять отрицательный тест на антиген.