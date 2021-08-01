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У Греції через лісові пожежі евакуювали декілька сіл, є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

У Греції сталася масштабна лісова пожежа на півострові Пелопоннес. Через пожежу довелося евакуювати мешканців п'яти сіл, а від вогню постраждали восьмеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.

Вогонь на грецькому Пелопоннесі спалахнув у суботу поблизу міста Патри, що за 200 кілометрів до Афін. У неділю з вогнем боролися близько 300 рятувальників, два літаки та п'ять вертольотів.

В результаті лісових пожеж було знищено близько 20 будинків. Вісьмох людей госпіталізували з опіками та ураженням дихальних шляхів.

Пожежі змусили грецьку владу також евакуювати приморський курорт Логгос. Близько 100 жителів та туристів були евакуйовані до сусіднього міста Егіо.

Фото: у Греції палають ліси (twitter.com/TRTWorldNow)

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пожежаГреція