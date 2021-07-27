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У Греції горять ліси. Вогонь загрожує передмістям Афін

Автор: РБК-Україна

У Греції вирують лісові пожежі. Вогонь загрожує передмістям на північ від Афін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Локалізацію та ліквідацію загоряння ускладнює сильний вітер.

Жителі району пожежі, а саме Стамата і Родополі, прлучілі екстрене попередження. Цивільний захист поширив SMS-повідомлення для жителів в цьому районі, закликаючи їх закрити вікна і двері в своїх будівлях.

"Якщо ви перебуваєте в Стаматі, Родополі, Екалі, Дросії, Діонісосі, закрийте димоходи, вікна, двері, щоб запобігти потраплянню іскор в будівлю", - йдеться в повідомленні.

У селищі Галіні провели евакуацію, проте вогонь рухається в бік міста Діонісос.

"Потужні пожежні сили роблять все можливе, щоб полум'я не дісталося до будинків селища Галини в Стаматі. Сильний вітер, що досягає зараз сили 6 балів, сильно ускладнює завдання пожежників", - сказав представник пожежної служби Василіс Ватракогіанніс.

В операції з гасіння пожежі, яка почалася у вівторок вранці, беруть участь наземні і повітряні підрозділи. Зокрема, на місце події були викликані 68 пожежників і 22 тендери, яким допомагають три наземних підрозділи. В операції також задіяні чотири літаки і п'ять вертольотів.

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пожежаГреція