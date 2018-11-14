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У Греції чиновники вийшли на протест через низькі зарплати

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 14:21
У Греції чиновники вийшли на протест через низькі зарплати
Фото: страйк у Греції (twitter.com ekathimerini)

У центрі Афін зібралися сотні протестувальників, які вирушать колоною по місту

У середу, 14 листопада, грецькі держслужбовці розпочали 24-годинний страйк на знак протесту проти заходів економії в країні та за підвищення зарплат і пенсій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

У центрі Афін зібралися сотні протестувальників, які вирушать колоною по місту.

"Грецькі державні службовці залишили робочі місця та розпочали 24-годинний страйк на знак протесту проти заходів економії та за підвищення зарплати й пенсії, а також за скасування законодавства щодо заходів економії, яке було необхідно ухвалити для отримання міжнародної фінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

У Греції чиновники вийшли на протест через низькі зарплатиФото: страйк у Греції (twitter.com ekathimerini)

Зазначається, що у боротьбі із загрозливою фінансовою кризою грецькі уряди, починаючи з 2010 року, суттєво збільшили податкові ставки та урізали видатки країни, зокрема були зменшені пенсії та зарплати держслужбовців. Такі кроки грецької влади дозволили країнам Єврозони та МВФ в екстреному порядку надати Греції кредити на мільярди євро, щоб уникнути дефолту. 

Нагадаємо, раніше у іспанському місті Барселона сталися сутички між поліцією та прихильниками незалежності Каталонії. 

Зазначається, що правоохоронці використали гумові палиці, щоб відігнати групу протестувальників у центрі міста, зупинивши їх від наближення до маршу асоціації національних сил поліції Іспанії, які вимагали більшої оплати праці.

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