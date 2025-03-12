GreenDay: три новых вкуса, подтверждающих мировой тренд

Как отмечают в компании, от Лондона до Сингапура, от Нью-Йорка до Берлина - крупные бренды экспериментируют, создавая новые вкусы, ведь потребители ищут не просто напиток, а яркий опыт и новые эмоции.

"GreenDay - это бренд, который не просто следует трендам, а создает их. Именно поэтому мы представляем три новых вкуса, которые соответствуют мировым тенденциям: Lemon, Hot Spices и Green Tea", - говорится в сообщении.

Так, лимонная водка одним из самых популярных вкусов в мире. Ее выбирают за легкость, освежающее послевкусие и универсальность. GreenDay Lemon - больше, чем просто еще одна цитрусовая водка.

"Это идеальный баланс вкуса и аромата, без лишней сладости или искусственной кислотности. Её можно пить в чистом виде, в коктейлях или просто наслаждаться вкусом, который не надоедает", - говорят в компании.

Острые вкусы в спиртных напитках - также новый глобальный тренд, который активно набирает популярность. Под влиянием азиатской кухни все больше людей в мире выбирают напитки с перечными нотами. На международных выставках острые водки занимают отдельные стенды, привлекая внимание гурманов и экспертов.

"GreenDay Hot Spices создана на основе зеленого перца халопеньо, который дарит мягкое тепло и насыщенный аромат. Это не просто перечная водка, а новый уровень вкуса, который согревает и добавляет острых ощущений", - рассказывают в компании.

Еще одно новое направление в мировой алкогольной индустрии, которое привлекает все больше внимания - водка на чае. Китай, Япония, Европа - бренды презентуют чайные настойки и экспериментируют с натуральными ингредиентами.

"GreenDay Green Tea - это водка, в которую добавлены ароматные спирты настоящего китайского зеленого чая. Она имеет едва ощутимое чайное послевкусие, делая напиток мягким и приятным для питья", - рассказывают в компании.

Новые вкусы уже доступны в формате 0,5 л.

Флейворизированные водки захватили международные выставки, становясь одним из главных направлений развития индустрии. GreenDay Lemon, Hot Spices и Green Tea созданы именно для тех, кто ценит качество, тренды и настоящий вкус.

"GreenDay Lemon, Hot Spices и Green Tea - это не просто новинки. Это новый уровень вкуса, новые эмоции и возможность по-другому почувствовать знакомые моменты", - говорит основатель компании АВ ТД, которой принадлежит бренд, Феликс Черток.