Гречківський виграв репутаційні позови проти Курячого і Лубінця

Фото: Павло Гречківський (facebook.com YurPractika)

Тепер нардепи повинні спростувати свої недостовірні заяви

Член Вищої ради правосуддя (ВРП) Павло Гречківський виграв репутаційні позови проти народних депутатів Максима Курячого та Дмитра Лубінця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Зокрема, 17 липня Печерський районний суд поставив, що нардепи повинні спростувати свої недостовірні заяви про те, що Гречківський не міг бути обраним до Вищої ради правосуддя.

Нардепи активно виступали перед з'їздом адвокатів України, який 15 лютого повинен був обрати 2 адвокатів членами Вищої ради правосуддя. Гречківський був кандидатом на цю посаду.

Нардепи від БПП називали незаконним можливе обрання Гречківського у ВРП, давали персональні негативні оцінки його діяльності як адвоката, а також звинувачували Гречківського у кримінальних правопорушеннях, хоча у справі проти нього вже був постановлений виправдувальний вирок.

Суд визнав недостовірною інформацію, яку озвучив Лубінець 5 лютого 2019 року в ефірі парламентського телеканалу "Рада", назвавши Гречківського корупціонером і "горе-юристом", який не може бути обраний у ВРП.

Суд зобов'язав депутата спростувати звинувачення протягом 15 днів після вступу в силу рішення суду під час брифінгу в кулуарах парламенту. Лубінець повинен оголосити резолютивну частину рішення суду, не допускаючи власних коментарів.

Також суд визнав недостовірною та такою, що порушує честь, гідність та ділову репутацію інформацію, яку озвучив Курячий під час пленарного заїдання Верховної ради 8 лютого.

Зокрема, нардеп заявив, що Гречківський в порушення Конституції намагається обратися членом ВРП, щоб уникнути проблем з законом.

Суд зобов'язав Курячого спростувати всі звинувачення на адресу члена ВСП на наступному після вступу в силу рішення суду пленарному засіданні парламенту. Нардеп повинен зачитати резолютивну частину рішення Печерського суду в трансляції телеканалу "Рада", не допускаючи власних коментарів.

Крім цього, суд стягнув з нардепів по 2 305 гривень судового збору. Дане рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося, Гречківський обраний у Вищу раду правосуддя з'їздом адвокатів України 15 лютого. Напередодні з'їзду Гречківський заявив, що проти нього організована інформаційна кампанія, щоб змусити його зняти свою кандидатуру.

Конституційний суд відмовився розглядати подання народних депутатів по 131 статті Конституції, яка встановлює порядок формування Вищої ради правосуддя.