На грецькому острові оголосили масову евакуацію унаслідок лісових пожеж

У результаті лісових пожеж, що спалахнули на грецькому острові Евбея (Греція) у вівторок вранці були евакуйовані три населених пункти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

Зазначається, що понад дві сотні пожежників на 75 автомобілях, шість літаків і шість вертольотів намагаються зупинити вогонь в той час, як густий дим створює складні умови для роботи.

Гасінню пожеж перешкоджають сильний вітер, що дме в цьому районі, і нерівна місцевість.

Сильний вогонь зруйнував будинки в селі Макрималли, яке було евакуйоване. Тепер вогонь прямує на південь і південний захід країни. Крім Макрималли, влада також евакуювали села Контодеспоти і Ставрос. Людей на міських та військових автобусами доправили у безпечне місце.

Нагадаємо, в МЗС України рекомендує українцям обмежити пересування районами Греції унаслідок пожеж. У посольстві зазначають, що у Греції прогнозують підвищення температури до +40 і сильний вітер до 7 балів.

Як повідомляло РБК-Україна, лісові пожежі досить поширені в Греції, особливо в літні місяці. В минулому році з-за них загинули близько 100 осіб в приміських районах Афін.