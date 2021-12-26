Біля грецького острова Крит стався сильний землетрус

Поштовхи сталися на схід від острова Крит і на глибині 9 кілометрів, повідомив Інститут геодинаміки в Афінах.

Землетрус відчувався на Криті і островах Карпатос, Касос, Родос і Санторіні.

Незв'язаний поштовх силою 4,0 бала стався також увечері в горах на захід від Афін, в 27 кілометрах на північний схід від міста Коринф. Глибина підземних поштовхів склала 16,7 кілометра.

Поштовхи такої сили не рідкість в Греції, яка знаходиться недалеко від точки дотику африканської та Євразійської тектонічних плит.