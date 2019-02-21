У грецьких в’язницях відбувають покарання 168 українців

Фото: Денісова та Поттакіс (facebook.com/denisovaombudsman)

Український та грецькій омбудсмени підписали Меморандум про співпрацю

У тюрмах Греції, станом на 21 лютого 2019 року, відбувають покарання 168 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісовой.

Омбудсмен повідомила, що підписала Меморандум про співпрацю з омбудсменом Грецької Республіки Андреасом Поттакісом, щоб забезпечити дотримання гуманітарних прав громадян України та Греції.

"Сьогодні 168 наших громадян чекають на призначення вироків або вже відбувають покарання в грецьких в’язницях. Багато з них потребують медичної допомоги та покращення умов тримання", - написала Денісова.

Також вона розповіла, що в Україні проживає багаточисельна грецька діаспора. Близько 30 тисяч - поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Денісова наголосила, що омбудсмен Греції не наділений повноваженнями захисту своїх громадян на територіях іноземних країн. Однак Денісова пообіцяла всіляко сприяти дотриманню прав громадян Греції в Україні.

РБК-Україна писало, що у листопаді 2018 року в Україну з Греції повернулись троє українських моряків судна Mekong Spirit, яке затримали 25 травня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Західної Греції перехопили судно з українським прапором на борту якого знаходилося 65 мігрантів.