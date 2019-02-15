Громадянство РФ в 2018 році отримали 83,1 тис. українців

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У 2018 році громадяни України отримали 77 тис. 075 дозволів на тимчасове проживання

Росія в 2018 році надала громадянство 83 тис. 81 громадянину України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ РФ.

У статистичних відомостях щодо міграційної ситуації РФ йдеться, що за січень-грудень 83 тис. 81 українець отримав громадянство Росії.

За даний період в РФ прийнято рішення про видачу 64 тис. 861 виду на проживання для українців (в даний час в РФ проживає за видами на проживання 170 638 тис. українців).

Крім того, громадяни України в 2018 році отримали 77 тис. 075 дозволів на тимчасове проживання (проживає в даний час за таких дозволів у РФ 160 тис. 706 українців). 524,7 тис. громадян України відвідали РФ з приватними візитами, 460,6 тис. - на роботу, 29,1 тис. - з метою навчання і 44,2 тис. - як туристи.

Також у січні-грудні 2018 МВС РФ поставило на міграційний облік 1 млн 761 тис. 586 українців, з них 171 тис. 312 осіб були зареєстровані за місцем проживання та 1 млн 590 тис. 274 людини - поставлені на облік за місцем перебування.

1 млн 115 тис. 479 осіб поставлено на облік за місцем перебування первинно. З них 524 тис. 697 українця в'їхали в РФ з приватним візитом, 460 тис. 622 - на роботу, 29 тис. 133 - з метою навчання, 44 тис. 212 - з метою туризму і 56 тис. 815 українців під іншими приводами. У 2018 РФ зняла з міграційного обліку 1 млн 180 тис. 61 українця.

Нагадаємо, в Україну в 2018 році в'їжджали 1,5 млн громадян Російської Федерації.