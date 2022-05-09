"Цивільні платять високу ціну". Генсек ООН засудив удар по школі в Білогорівці

Російський удар по школі в Білогорівці (Луганська область) є нагадуванням тому, що найвищу ціну у війнах платять мирні жителі. В результаті удару загинули десятки людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерріша.
"Цей напад є ще одним нагадуванням про те, що в цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, саме цивільні особи платять найвищу ціну", - зазначив він.
За його словами, під час війни слід забезпечувати захист цивільного населення та об'єктів цивільної інфраструктури.
"Ця війна має закінчитися, має бути встановлений мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. ООН і партнерські гуманітарні організації в Україні будуть продовжувати надавати підтримку тим, чиї життя були зруйновані війною", - підкреслив Гутерріш.
Нагадаємо, за даними керівництва Луганської області, в результаті удару по школі могли загинути 60 осіб, які ховалися в ній від обстрілів. З-під завалів вдалося врятувати близько 30 осіб.
Міністр закордонних справ Британії Ліз трас назвала цю трагедію умисним нападом на цивільне населення.
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