"Цивільні платять високу ціну". Генсек ООН засудив удар по школі в Білогорівці

Російський удар по школі в Білогорівці (Луганська область) є нагадуванням тому, що найвищу ціну у війнах платять мирні жителі. В результаті удару загинули десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерріша.

"Цей напад є ще одним нагадуванням про те, що в цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, саме цивільні особи платять найвищу ціну", - зазначив він.

За його словами, під час війни слід забезпечувати захист цивільного населення та об'єктів цивільної інфраструктури.

"Ця війна має закінчитися, має бути встановлений мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. ООН і партнерські гуманітарні організації в Україні будуть продовжувати надавати підтримку тим, чиї життя були зруйновані війною", - підкреслив Гутерріш.