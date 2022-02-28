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Всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати, - Мінфін

Автор: Олександр Білоус

Макрофінансовій стабільності України та бюджету нічого не загрожує. Усі громадяни отримають зарплати і соціальні виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка у Facebook.

"У тісній координації Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють всі необхідні платежі. Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати", - написав він.

Як зазначив міністр, Міністерство фінансів і органи підпорядковані Мінфіну (Казначейство, Податкова, Митниця, Аудит служба) працюють у режимі воєнного часу.

"Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує", - повідомив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд випустить в обіг нові військові облігації - на суму в 400 млрд гривень.

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Міністерство фінансів України