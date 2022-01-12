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Гравійну дорогу до кордону з Румунією перетворили на комфортний європейський шлях

Автор: Наталія Гурковська

У Чернівецькій області завершили капітальний ремонт траси Т-26-04 "Чернівці - Герца - КПП "Дяківці" на ділянці 31+140 – км 35+995. Дорогу на кордоні з Румунією відновили в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

"Дорога, яка колись була у гравійному покритті, повністю відновлена. Сьогодні цим автошляхом користуються місцеві жителі. Та після офіційного відкриття контрольно-пропускного пункту "Дяківці - Раковець" інтенсивність руху транспортних засобів збільшиться в рази", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи тривали з травня. За цей час дорожники влаштували нову основу дорожнього одягу та узбіччя, замінили старе покриття на 2 шари асфальтобетонну та виконали заходи з безпеки дорожнього руху. Окрім цього, було відремонтовано 9 штучних споруд та 36-метровий міст у складі траси.

Загалом цього року на Буковині оновили 128 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" відремонтували та побудували понад 14 тис. км доріг.

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Велике будівництво