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Гранты до миллиона гривен. Ветераны могут получить средства на создание или развитие бизнеса

Фото: Ветераны могут получить средства на создание или развитие бизнеса (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинские ветераны могут получить финансовую помощь на создание или развитие своего бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовской областной военной администрации.

Гранты в размере от 250, 500 тысяч и до 1 миллиона гривен доступны для ветеранов, ветеранок, а также их жен и мужей. 

Средства можно получить через портал "Дія". Благодаря финансированию участники инициативы смогут начать новое дело или расширить бизнес, который уже функционирует.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости после рассмотрения бизнес-плана и проверки заявления уполномоченным банком.

Если же вам нужна консультация по программе, обратитесь в ближайшее отделение "Ощадбанка".

Заполнить заявление на получение средств можно до 14 января по ссылке.

Для получения консультаций по бизнес-плану можно обратиться к партнерам программы грантовой программы для ветеранов и второго супруга:

  • Программа реинтеграции ветеранов, IREX;
  • ОО «Пространство возможностей»;
  • KSE Graduate Business School and KSE Foundation;
  • KSE Graduate Business School;
  • Государственный центр занятости;
  • Ассоциация предпринимателей - ветеранов АТО.

Подчеркнем, что в Украине уже несколько лет активно действует система грантов. Это безвозвратная финансовая помощь для бизнеса, неприбыльной организации или физлица.

Средства можно привлечь для развития собственного проекта или обеспечения определенных потребностей для существующего бизнеса.

В своем материале РБК-Украина объяснило, как работает грантовая система и какие условия нужно выполнять, чтобы получить финансовую помощь.

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