Грановський розповів, як буде працювати з Зеленським

Фото: Олександр Грановський (facebook.com)

Також Грановський прогнозує, що фракція БПП не порідшає до початку нової виборчої кампанії

Народний депутат Олександр Грановський пояснив, в яких питаннях буде співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "ГородХ".

"Безумовно, я повинен працювати з президентом, оскільки у президента України є право законодавчої ініціативи і багато інших прав. Я думаю, що немає такого депутата, який не може або не буде працювати з новим президентом. Це велика ілюзія", - сказав Грановський.

Коментуючи потенційні плани нардепів з фракції БПП в поточній ситуації, він зазначив, що для членства у фракції будуть проведені праймеріз.

"Керівництво фракції вже сказало про те, що для того, щоб стати членом фракції, будуть проведені праймеріз. Це раз. Два. Я не впевнений, що всі діючі члени парламенту у фракції БПП приймуть рішення ще раз, в тому числі, стати депутатами від цієї фракції. Три. Ми з вами не знаємо, яким буде закон", - сказав Грановський.

Він також допустив, що більша частина чинних депутатів можуть спробувати себе на мажоритарці, якщо вона залишиться.

"І мені здається, що фракція не порідшає до початку нової виборчої кампанії або до закінчення цієї каденції", - додав Грановський, відповідаючи на запитання ведучої.

Нагадаємо, Грановський заявив, що не проти інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 19 травня, але готовий підтримати будь-яке рішення фракції БПП з цього питання.