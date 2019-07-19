Фото: Олександр Грановський (прес-служба)

Грановський порадив не піддаватися емоціям 21 липня

Олександр Грановський закликав харків'ян зробити усвідомлений вибір у неділю, 21 липня, і порадив не піддаватися емоціям і задуматися над тим, за кого голосувати на позачергових парламентських виборах. Про це Олександр Грановський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

На думку політика, в Харкові проводилась справді брудна передвиборча боротьба з використанням недостовірної інформації в ЗМІ, технічними кандидатами та іншими "чорними" політтехнологіями. У зв'язку з цим Олександр Грановський також звернувся до мешканців Харкова з проханням зробити усвідомлений вибір під час голосування, не піддаючись емоціям.

"Харків'яни мають цілковите право зробити свій вибір і ніхто не зможе змусити зробити інший. Єдине, про що я хочу попросити – взяти себе в руки і на секунду задуматися, не піддаватися нез'ясовним емоціям, привідкрити розум і протверезіти, якщо раптом сп'яніли. Давайте 21 липня в цю неділю не зганьбимося", – закликав Олександр Грановський.

Олександр Грановський зазначив, що передвиборча парламентська кампанія має багато політичних нововведень. Наприклад, як зазначив нардеп, на цих виборах більшу роль відіграє бренд партії, а не самого кандидата.

"Але чи не дивно, ви запитаєте, коли оцінка електоральних симпатій кандидата без урахування партійної підтримки може скласти 0.9%, а додавши вартість політичного бренду, такий кандидат стає помітним у загальній заліковій таблиці", – поділився враженнями від кампанії політик.

Грановський також уточнив, що на цих парламентських виборах бере участь як мажоритарний кандидат на окрузі №169 (Харків, Київський і частина Московського районів) без будь-якої партійної підтримки. "Я самостійна людина, всі свої рішення я ухвалюю тільки сам і мені ніхто для цього не потрібен. Я вмію нести відповідальність за свої слова і вчинки", – зазначив він.

Рейтинг недовіри жителів Харкова до Олександра Грановського опустився до 12%. Про це розповів сам народний депутат. За словами політика, це стало можливим завдяки ефективній роботі на благо міста, відсутності конфліктів і своєму вихованню.

"Мені неймовірно приємно по-людськи, що люди, які бачились зі мною, найчастіше кардинально змінювали свою думку і я добре знаю якою вона була раніше. Коли я приїхав до Харкова, рівень недовіри до мене у городян був досить високий, що цілком зрозуміло, зважаючи на ту обставину, що Харків зовсім мене не знав, а вчора цей важливий для політика показник склав 12%. І це моя заслуга. Я спав по кілька годин на день з однією тільки метою – довести людям, що я ефективна, прогнозована, грамотна і вихована людина", – розповів у соціальній мережі політик.

Нагадаємо, що у липні Олександру Грановському вдалося модернізувати поштові відділення "Укрпошти" в Харкові без бюджетних розтрат. У приміщеннях зробили капітальний ремонт, а Фонд Грановського надав пандуси, шрифти Брайля і тактильні стопери.

У червні, як повідомляє "112 Україна", народний депутат разом з місцевою владою Харкова і правоохоронними органами ініціював масштабну боротьбу проти поширення наркотиків у місті. До слова, Грановський також користується підтримкою міського голови Харкова Геннадія Кернеса. За словами мера, місту потрібні ініціативні народні депутати, які вміють відстоювати інтереси харків'ян.