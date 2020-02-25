На кордоні з Угорщиною почався температурний скринінг тих, хто в'їжджає до України

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" у зв'язку з поширенням коронавірусу в Італії почали проводити температурний скринінг людей, які їдуть до України. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники забезпечені необхідними приладами для вимірювання температури та засобами захисту. Зазначимо, цей пункт пропуску є найбільшим напрямом в'їзду українських громадян і громадян Італії до України. Через нього виконуються нерегулярні рейси до Італії - близько 500 мікроавтобусів на тиждень.

Надалі такий же режим буде запроваджуватися і в інших пунктах пропуску.

Крім того, обов'язкову температурну перевірку пасажирів з Італії також розпочато у міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Київ".

Нагадаємо, станом на 25 лютого на коронавірус у світі захворіли понад 80 тис. осіб. В Італії кількість заражених перевищила 200, в країні фіксуються летальні випадки.

Також сьогодні стало відомо, що у Китаї розробляють пероральну вакцину від коронавірусу.