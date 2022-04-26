На кордоні з Угорщиною змінюється режим роботи двох пунктів пропуску

На кордоні з Угорщиною у Закарпатській області змінюється режим роботи пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино". Нововведення почнуть діяти з 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

Оформлення осіб та транспортних засобів у вказаних пунктах пропуску буде здійснюватися за наступним графіком:

Нагадаємо, в Україні обмежили кількість пунктів розмитнення автомобілів із Європейського союзу для власних потреб. Тепер це можна зробити лише на трьох пунктах пропуску.

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