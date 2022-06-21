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На кордоні з Україною розбився російський штурмовик Су-25, - росЗМІ

Фото: російський штурмовик Су-25 (wikipedia-org)
Автор: Юлія Бойко

На кордоні з Україною в Ростовській області (Російська Федерація) розбився штурмовик Су-25, пілот загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними ТАСС, військовий літак Су-25 зазнав аварії в Ростовській області. В екстрених службах повідомили, що пілот загинув. "РИА-Новости" зазначає, що літак впав нібито під час навчального польоту без боєкомплекту.

У той же час російський Telegram-канал Baza пише, що причиною падіння літака стала помилка пілотування - нібито літак міг зачепити лінію електропередач.

А Telegram-канал Shot уточнює, що Су-25 розбився на території хутора Гусєв Чортківського району, який знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Луганською областю. Також з'явилися фото уламків літака.

Нагадаємо, минулого тижня схожий випадок стався в Бєлгородській області. За офіційною інформацією, штурмовик теж розбився нібито в ході навчального польоту.

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Російська ФедераціяСу-25