На кордоні з Україною розбився російський штурмовик Су-25, - росЗМІ

За даними ТАСС, військовий літак Су-25 зазнав аварії в Ростовській області. В екстрених службах повідомили, що пілот загинув. "РИА-Новости" зазначає, що літак впав нібито під час навчального польоту без боєкомплекту.

У той же час російський Telegram-канал Baza пише, що причиною падіння літака стала помилка пілотування - нібито літак міг зачепити лінію електропередач.

А Telegram-канал Shot уточнює, що Су-25 розбився на території хутора Гусєв Чортківського району, який знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Луганською областю. Також з'явилися фото уламків літака.