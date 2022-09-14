На кордоні Таджикистану й Киргизстану сталася перестрілка: що відомо

На кордоні Киргизстану та Таджикистану сьогодні, 14 вересня влаштували перестрілку. Конфлікт стався між між прикордонними підрозділами країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління інформації та зв'язку Прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.
"У ході несення служби біля Булак-Баши Баткенського району Баткенської області прикордонний патруль Киргизстану виявив прикордонний наряд Таджикистану, який у порушення раніше досягнутих домовленостей між сторонами зайняв бойові позиції на неописаній ділянці держкордону", - йдеться у повідомленні.
За інформацією киргизького відомства, ігноруючи їхні законні вимоги, таджицькі прикордонники відкрили вогонь, тож у відповідь на це співробітники прикордонники Киргизії також застосували зброю.
Тим часом за версією таджицької сторони близько 07:15 киргизькі прикордонники посту "Булакбоші" "здійснили 4 постріли з міномета" у бік прикордонної застави "Кех" прикордонного загону "Ісфара" Республіки Таджикистан, і "без будь-яких причин обстріляли з використанням ПК, АК та іншої вогнепальної зброї".
Також прикордонні військаТаджикистану також стверджують, що "в цю місцевість Киргизькою Республікою було перекинуто додаткові військові сили та засоби".
Зазначимо, що протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаною.
Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді й будинки мешканців двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.
Через це між сторонами часто відбуваються сутички за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загиблелі людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.