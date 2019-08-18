На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили автомобіль, є поранений

У Чернівецькій області вночі 18 серпня прикордонники з застосуванням вогнепальної зброї зупинили автомобіль, який намагався прорватися через україно-румунський кордон, в результаті чого була поранена людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, близько 03:00 прикордонники помітили, що в сторону державного кордону з напрямку населеного пункту Шепіт на швидкості рухається автомобіль. На законну вимогу автомобіль не зупинився та продовжив рух в сторону військовослужбовців.

Зазначається, що прикордонники зробили декілька пострілів в повітря, а після відсутності реакції водія, відкрили вогонь по колесам транспортного засобу. Зупинивши автомобіль, військовослужбовці виявили в салоні пораненого чоловіка та водія. Постраждалий був негайно госпіталізований.

"За даним фактом прикордонники відразу поінформували співробітників Нацполіції, військову прокуратуру та інші правоохоронні органи. У даний час тривають слідчі дії", - додали у відомстві.

Крім того, керівництво ДПСУ призначило службове розслідування для перевірки правомірності застосування вогнепальної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області прикордонний наряд із застосуванням зброї затримав зловмисників, які намагалися перемістити в Угорщину контрабандну партію сигарет. У транспортних засобах прикордонники виявили понад 100 ящиків тютюнових виробів.