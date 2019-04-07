На кордоні з Румунією прикордонники вилучили 20 тис. контрабандних пачок цигарок

Фото: вилучена контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Контрабандистам вдалось утікти

Чернівецький загін прикордонників при спільній роботі з оперативно-розшуковим підрозділом Західного регіонального управління Держприкордонслужби запобігли переміщенню до Румунії великої партії контрабандних цигарок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Повідомляється, що прикордонний наряд відділення "Фальків" вів спостереження за групою осіб, яка прямувала в сторону кордону з Румунією маючи при собі великі пакунки.

"Правоохоронці, щоб затримати невідомих, здійснили попереджувальні постріли, але порушникам вдалося втекти в тил України", - повідомили прикордонники.

Після цього українські прикордонники попередили про інцидент румунських колег та провели обстеження місцевості з обох боків кордону.

"В результаті біля кордону, на українській стороні, військовослужбовці виявили залишені порушниками 20 пакунків з сигаретами",- заявили в Держприкордонслужбі.

Правоохоронцями було вилучено контрабандний товар. В даний час тривають заходи по встановленню причетних осіб до протиправної діяльності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні з Польщею затримали чоловіка з понад 20 кг бурштину. Прикордонники отримали інформацію від оперативно-розшукового підрозділу Західного регіонального управління про можливі протиправні дії на пункті пропуску й прийняли рішення вивести з загального потоку автомобіль Mercedes.