На кордоні з РФ прикордонники вилучили контрабанду медикаментів

У пункті пропуску "Плетенівка" та "Малий Березний" співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та представники Державної фіскальної служби вилучили партію прихованих від контролю тютюнових виробів та медичних препаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Повідомляється, що громадянин Узбекистану намагався на автомобілі Mercedes провезти 700 упаковок медичних засобів. Співробітників прикордонслужби насторожила знервована поведінка водія, тому вони вирішили провести детальний огляд автомобіля громадянина.

"Оглядова група виявила спеціально виготовлений сховок, у якому знаходились 630 штук скляних пляшок із медичним препаратом, ще один тайник було облаштовано під прикрученою боковою обшивкою салону автомобіля, у ньому знайдено 100 упаковок медичного засобу", - повідомили прикордонники.

За попередніми оцінками, сума вилучених товарів складає близько 70 тис. гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок на мільйон гривень. Оперативними співробітниками СБУ було задокументовано, що двоє мешканців тимчасово непідконтрольних територій Донецької області здійснювали переміщення тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору через лінію розмежування для подальшого продажу.