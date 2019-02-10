На кордоні з Молдовою виявили контрабанду електротоварів

Фото: вилучена контрабанда електротехніки (dpsu.gov.ua)

Попередня сума вилученого товару складає близько 50 тис. гривень

На українсько-молдовському кордоні у пункті пропуску "Станіславка" працівники Подільського загону прикордонників та представники фіскальної служби виявили у громадянина Молдова, що рухався на в’їзд до України, незадекларованого товару на суму в близько 50 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордон служби.

Повідомляється, що оперативні співробітники Південного регіонального управління отримали інформацію, що на територію України має бути здійснена спроба незаконного ввозу товару через пункт пропуску.

"Під час перевірки наявності документів водій заявив прикордонникам, що товарів, які потребують декларування не перевозить. Проте під час проходження прикордонного контролю в транспортному засобі було виявлено електротовари у великій кількості", - повідомили в прикордонслужбі.

Правоохоронці вилучили незадекларовані товари та склали протокол за порушенням ст. 471 Митного Кодексу (Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю).

"Попередня сума оцінка вилученого товару склала 50 тисяч гривень", - додали прикордонники.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники виявили контрабанду цигарок на 2 млн гривень. Під час обшуку в причепі автомобіля з вантажем правоохоронцями було виявлено 160 ящиків сигарет з акцизними марками Білорусі.