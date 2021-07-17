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На кордоні з Білоруссю п’яний далекобійник протаранив шлагбаум у пункті пропуску

Автор: РБК-Україна

На кордоні з Білоруссю далекобійник виїхав на зустрічну смугу та збив шлагбаум у пункті пропуску "Виступовичі". Водій був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Чоловік, який був за кермом автоцистерни, згодом зізнався, що вживав спиртне уже після оформлення білоруськими прикордонниками. В результаті на нього оформили шість адмінпротоколів.

Тож, прикордонники Житомирського загону оформили на водія документи за злісну непокору прикордонному наряду (стаття 185-10 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (стаття 202 КУпАП).

Крім того, співробітники Нацполіції оформили адмінпровадження за порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна (стаття 124), нетверезе водіння (стаття 130) без документів (стаття 126) та дрібне хуліганство (стаття 173).

Раніше під Києвом порушник збив поліцейського і спричинив три ДТП.

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