На кордоні Азербайджану в перестрілці з порушниками загинув прикордонник

Ілюстративне фото (twitter.com/AzeriTimes)

Ще один військовослужбовець отримав поранення

Прикордонники Азербайджану припинили збройну спробу незаконного перетину державного кордону з боку Ірану, що призвело до загибелі одного військовослужбовця, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонслужбу Азербайджану.

Повідомляється, що інцидент стався близько 7 ранку 10 березня в районі населеного пункту Бала Бахманди Фізулінского району. Азербайджанські прикордонники зробили попереджувальні вистріли, у відповідь порушники відкрили вогонь.

"Під час перестрілки глава прикордонного загону отримав кульове поранення в груди", - повідомили в прикордонній службі.

Також поранення в руку отримав ще один прикордонник. Постраждалих доставили в госпіталь, але врятувати голову прикордонного загону не вдалося.

"Порушники, які не змогли прорватися через державний кордон, втекли", - заявили азербайджанські прикордонники.

Обидва бійця були нагороджені медаллю "За відзнаку у військовій службі". В даний час військова прокуратура проводити розслідування щодо цього інциденту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що невідомі напали на поліцейських на кордоні Колумбії і Венесуели. Озброєні люди відкрили вогонь по поліцейських, які чергували на мосту Хосе Антоніо Паеса, який з'єднує Колумбії та Венесуели, в результаті стрілянини один співробітник правоохоронних органів загинув на місці, другий був доставлений в лікарню, де помер від отриманих ран.