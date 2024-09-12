RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гранд МЛС подписал беглеца "Шахтера": чемпион Украины не получил ни копейки

Фото: Марлон оставил "горняков" без отступных (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Марлон присоединился к американскому "Лос-Анджелесу". Он покинул донецкий "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний центрбек пополнил ряды "черно-золотых соколов". Ранее он провалил медосмотр в эмиратском "Аль-Айне".

Марлон подписал с "Лос-Анджелесом" контракт до конца сезона-2024. В договоре стороны предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на год. За океан он переехал в статусе свободного агента, поскольку летом расторг контракт с "Шахтером".

Марлон присоединился к "горнякам" перед сезоном 2021/22. Отечественный гранд отдал за бразильца 12 млн евро. Защитник успел сыграть 22 матча во всех турнирах за "Шахтер". После российского вторжения воспользовался печально известным правилом ФИФА и играл за итальянскую "Монцу" и бразильский "Флуминенсе" на правах аренды.

Что известно о "Лос-Анджелесе"

Основанный в 2014 году клуб, под эгидой МЛС дебютировал в 2019-м. Домашние матчи проводит на арене "BMO Стэдиум" (22 000 мест).

"Черно-золотые соколы" дважды триумфовали в Западной конференции (2019, 2022), обладатель Кубка МЛС-2022 (чемпион США). Дважды набирали наибольшее количество очков в регулярном чемпионате (2019, 2022). Самый принципиальный оппонент – "Лос-Анджелес Гэлакси".

В сезоне-2024 "Лос-Анджелес" набрал 48 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. Следующий матч – 14 сентября против "Гэлакси" (54 пункта).

К слову, ранее "Шахтер" получил соперников в Лиге чемпионов нового формата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛШахтер