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Игорный бизнес в Украине лишили налоговых льгот

Фото: налоговые льготы для игорного бизнеса отменили (unsplash.com)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Рада приняла его почти месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку проекта №8079 на сайте Рады.

Закон возвращает запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Авторами законопроекта являются член финансового комитета Ярослав Железняк и глава комитета Даниил Гетманцев.

По данным авторов документа, за время действия этой льготы по состоянию на 31.08.2022 г. на упрощенную систему налогообложения перешли 8 субъектов из этой категории. При этом двое из этих субъектов, несмотря на активную деятельность, вообще не уплачивали в 2022 году единый налог, налог на прибыль, налог на имущество в части земельного налога и НДС.

Среди других шести налогоплательщиков средняя уплата в 2022 году налогов (налог на прибыль, НДС, налог на имущество в части земельного налога) до перехода на упрощенную систему составила 200 тыс. грн. в день. После перехода на упрощенную систему уплата единого налога составляет около 23 тыс. грн в день.

Напомним, Верховная рада приняла закон об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса 12 января.

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Верховная радаВладимир Зеленский