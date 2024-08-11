Графиков отключений света может не быть до середины октября, но есть условие, - ДТЭК

В Украине графиков отключения света может быть не до середины октября. Это возможно при отсутствии атак по РФ энергетике и аномальной жары.
Передает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как сообщается, ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас графиков отключений нет. Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых обстрелов энергетики или аномальной жары.
Однако с наступлением холодов нагрузка на систему увеличится. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет из-за того, что зимой темнеет раньше. Тогда "Укрэнерго" будет вынуждено снова вводить ограничения потребления и графики отключений могут вернуться.
В ДТЭК добавили, что ситуация в энергетике все еще сложна, поскольку энергосистема потеряла около 9 ГВт мощностей во время российских атак. Быстро восстановить все невозможно, поэтому графики могут быть как минимум до конца отопительного сезона.
Напомним, что заместитель министра энергетики Светлана Гринчук также сообщала, что возвращение жестких графиков отключения света в Украине пока не прогнозируются. По ее словам, их не очень даже при условии, если будет жарко так, как в июле.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.