Графики отключения света по Украине: кто и когда сегодня будет без электричества

При подготовке использовались: сообщение "Укрэнерго" в Telegram, данные с официальных страниц облэнерго, заявление главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Света снова не будет? "Укрэнерго" предупредило о новых ограничениях

Во вторник, 21 мая, "Укрэнерго" планирует ограничить потребление электроэнергии как для бизнеса и предприятий, так и для населения.

В национальной энергетической компании объяснили, что вследствие сокрушительных ударов врага по тепловым и гидроэлектростанциям, они не могут производить необходимые объемы электроэнергии, поэтому остается необходимость применять ограничения для всех категорий потребителей.

С 00:00 в течение суток свет будут выключать при превышении установленных лимитов на каждое облэнерго. Электроэнергия на объекты критической инфраструктуры будет подаваться без ограничений.

Фото: информация об отключениях электричества 21 мая (t.me/Ukrenergo)

Ранее в "Укрэнерго" спрогнозировали, что из-за потепления в последующие дни ситуация может быть лучше, чем на прошлой неделе. Поскольку повышение температуры воздуха привело к уменьшению потребления, вероятно, удастся избежать отключений ночью и утром.

При этом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что энергетики будут вынуждены ограничивать поставки электричества до тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации. Отключения продолжатся и летом, и осенью, и зимой.

Где смотреть график отключения: данные по области

"Укрэнерго" сообщило каждому облэнерго лимиты на 21 мая. Информация, когда будут применены отключения в конкретном регионе, будет доступна в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Киев

Жители столицы могут узнать график отключений по адресу проживания на сайтах компаний YASNO и ДТЭК.

На портале YASNO нужно выбрать свой регион, пункт "График возможных отключений" и ввести улицу и номер дома. Также можно воспользоваться чат-ботом в Telegram.

На сайте компании ДТЭК график по конкретному адресу можно посмотреть в пункте меню "Отсутствует электроэнергия".

Киевская область

На портале ДТЭК "Киевские региональные сети" часы отключений можно посмотреть после заполнения полей с названием населенного пункта и адресом, а также в чат-ботеViber или Telegram.

Харьковщина

"Харьковоблэнерго" опубликовало таблицу с часами отключений на период с 21 по 25 мая для 12 групп потребителей.

Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме.

Фото: графики отключений в Харькове и области 21-25 мая (t.me/kharkivenergy)

По ссылке можно узнать, к какой группе принадлежит конкретный адрес.

Полтавщина

График с разбивкой по часам на конкретную дату обнародуется на сайте "Полтаваоблэнерго" ежедневно в разделе "Отключение" в пункте – "Информация о перерывах в электроснабжении потребителя".

Найти свой адрес и узнать, к какой очереди он относится, можно в разделе "Отключение" в первом пункте "График почасового отключения электроэнергии".

Также информацию о применении графика почасовых отключений можно узнать на страницах "Полтаваоблэнерго" в Facebook и Telegram.

Донецкая область

В Донецкой области узнать об отключении электричества можно на сайте ДТЭК "Донецкие электросети", или же на Facebook-странице компании или в чатах Viber и Telegram. Следует ввести название населенного пункта и адрес.

Запорожская область

График стабилизации отключений для жителей Запорожской области состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии.

Порядок и продолжительность отключений будут определяться непосредственно при необходимости применения графика. Список очередей и сообщения об отключении можно узнать на сайте ПАО "Запорожьеоблэнерго" или на странице в Telegram.

Черниговская область

Полная информация о графиках почасовых отключений в Черниговской области есть на сайте АО "Черниговоблэнерго" под названием населенного пункта и адреса. Также об отключении можно узнать с помощью Telegram или Viber-бота.

Сумская область

Потребители из Сумской области могут получить информацию об отключении на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключения-Аварийные отключения/графики отключений" по номеру лицевого счета.

Также с графиком можно ознакомиться, зарегистрировавшись на сайте Е-SVITLO или в одноимённом приложении Сумы.

Житомирская область

В Житомирской области ознакомиться с графиками почасовых отключений можно, выбрав свой сектор и очередь. Их можно просмотреть на сайте "Житомироблэнерго".

Фото: графики почасовых отключений света в Житомирской области (скриншот)

Винницкая область

Подробную информацию и график отключений света в Винницкой области можно на сайте АО "Винницаоблэнерго", выбрав в меню "Онлайн график почасовых отключений". Возможные периоды отключений с 20 по 26 мая отражены в табличке ниже.

Скриншот voe.com.ua

Черкасская область

В Черкасской области графики отключений распределены по очереди. Узнать очередь по адресу и час возможного обесточивания можно по ссылке.

Кировоградская область

Жители Кировоградской области могут просмотреть графики отключения на сайте ЧАО "Кировоградоблэнерго". Для этого в главном меню нужно выбрать пункт "Почему света нет" и внести данные о населенном пункте и адресе.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений публикуют на сайте ДТЭК "Днепровские электросети". Кроме того, информацию о введении ограничений можно смотреть может появляться на Facebook-странице компании, а также в чат-боте Viber или Telegram.

Николаевская область

В Николаевской области посмотреть графики отключений по каждому населенному пункту можно на сайте "Николаевоблэнерго" в разделе "График ограничения потребителей".

Херсонская область

График отключения света в Херсонской области можно узнать, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте "Херсоноблэнерго". Также об ограничении энергоснабжения в регионе сообщают в ОВА – сообщения публикует на странице в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Одесская область

Графики отключения потребителей Одесской области приведены на сайте ДТЭК "Одесские электросети", на Facebook-странице компании, или в чат-боте Viber или Telegram.

Хмельницкая область

Вся информация о графиках ограничений, аварийных и почасовых отключениях в каждом населенном пункте по адресам приведена на портале АО "Хмельницкоблэнерго".

Узнать причину отключения и ожидаемое время восстановления распределения электричества также можно в чат-ботах iEnergo в Viber и Telegram.

Ровенская область

Вся информация об отключении света для жителей Ровно и области публикуется на официальном сайте предприятия "Ровнооблэнерго". Часы ввода ограничений можно узнать по адресу.

Тернопольская область

На сайте АО "Тернопольоблэнерго" опубликован график почасовых отключений с 20 по 26 мая 2024 года для 6 очередей потребителей. Узнать свою группу и возможные часы без света можно на сайте.

Черновицкая область

В Черновицком облэнерго отмечают, что график почасовых отключений для потребителей вводят по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины, поэтому спрогнозировать внедрение таких графиков заранее невозможно. Предприятие обновляет информацию об отключениях каждые полчаса.

Узнать всю важную информацию об отключении можно на сайте.

Львовская область

На Львовщине почасовые графики применяются для групп потребителей в зависимости от лимитов "Укрэнерго". Узнать необходимую информацию о применении ограничений по адресу можно на портале "Львовоблэнерго" (раздел "Почему нет света"), а также в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber или в Telegram.

Ивано-Франковская область

Жители Ивано-Франковской могут просмотреть часы отключения на сайте "Прикарпатьеоблэнерго". Чтобы узнать, в какие часы будет отсутствовать свет по конкретному адресу, необходимо знать свою очередь почасовых отключений. Для этого нужно ввести номер лицевого счета или адрес на этой странице портала облэнерго. Получить информацию о номере очереди можно также в Viber-боте.

Закарпатская область

В Закарпатской области просмотреть очереди и часы отключений можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго". Также найти информацию можно в чат-ботах Telegram и Viber.

Волынская область

Жители Волынской области могут ознакомиться с графиками на сайте ЧАО "Волыньоблэнерго". Однако предприятие отмечает, что время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 20-30 минут. Такое отклонение связано с технологическим процессом переключения очередей.