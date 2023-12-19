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Графики отключения света возвращаются? В Украине опровергли очередной фейк россиян

Фото: в Украине опровергли очередной фейк россиян (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты распространили очередной фейк о ситуации в энергосистеме Украины. Якобы на этой неделе в стране начнут применять графики отключений света, однако это - ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Анонимные Telegram-каналы распространяют информацию о том, что в связи с похолоданием подачу электричества в дома украинцев планируют ограничивать уже с 20 декабря. Для этого якобы сформировали четыре группы отключения, где электричества не будет от трех до 12 часов в сутки.

Однако это неправда. Как отметила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, планово отключать электроэнергию украинцам начнут только при серьезных повреждениях энергосистемы - обстрелы РФ или погодные условия (налипание снега или сильный ветер).

"Мы прогнозировали снижение температуры. И с той ситуацией, которая есть сейчас, мы не планируем вводить графики отключений - особенно для бытовых потребителей. Ситуация контролируемая", - пояснила она.

Кроме того, журналист в сфере энергетики Николай Топалов отметил, что графики отключений света, которые распространяются по сети, являются фейковыми и состоянием на данный момент ограничений в электроснабжении не планируется.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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