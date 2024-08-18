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Графики могут вернуться: в Минэнерго попросили экономить электроэнергию на следующей неделе

Иллюстративное фото: в Минэнерго попросили экономить электроэнергию на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Из-за жаркой погоды графики отключений электроэнергии могут вернуть уже на следующей неделе.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Действительно, ожидаем рост потребления на следующей неделе. Мы ожидаем, что погода будет достаточно жаркой практически по всей территории Украины, и это, несомненно, приведет к тому, что потребление вырастет, как бытовыми потребителями, так и бизнесом", - отметила Гринчук.

По ее словам, сегодня, 18 августа, ограничений с электроэнергией не будет. Но уже с завтрашнего дня "Укрэнерго" будет действовать исходя из ситуации с потреблением.

"Если получится нам своими силами - с помощью импорта, привлечения аварийной помощи - покрывать потребление, тогда графики конечно применяться не будут. Если же нет - для того, чтобы сбалансировать систему есть вероятность применения на следующей неделе графиков", - рассказала она.

Гринчук также отметила, что украинцев просят на следующей неделе экономно использовать электроэнергию в пиковые часы – утром и вечером.

Что предшествовало

После того, как весной Россия нанесла удары по нескольким энергетическим объектам в Украине, были введены графики отключения электроэнергии. Однако последнее ограничение электроснабжения произошло 29 июля, что было связано с продолжавшейся несколько недель жаркой погодой, а также остановкой нескольких энергоблоков АЭС для ремонта.

Как ранее рассказывала Гринчук, возвращение жестких графиков отключения света в Украине пока не прогнозируется, даже если будет жарко так, как в июле. Но на это могу повлиять потенциальные российские обстрелы энергетики.

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График отключения светаМинэнергоУкрэнерго