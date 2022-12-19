Графики не работают. В Киеве ввели экстренные отключения света из-за вражеской атаки

"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - сказано на сайте.

Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Отметим, что ночью столица выдержала несколько волн атак дронами-камикадзе. Россияне выпустили 20 "Шахедов", 15 из них были сбиты.

Напомним, вчера в Киеве выключали лишь половину очередей, чаще всего на левом берегу столицы, Оболони и Куреневке.

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