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Графики не работают. В Киеве ввели экстренные отключения света из-за вражеской атаки

Фото: в Киеве ввели экстренные отключения света из-за вражеской атаки (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве в понедельник, 19 декабря, ввели аварийные отключения электроэнергии после ночной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - сказано на сайте.

Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Отметим, что ночью столица выдержала несколько волн атак дронами-камикадзе. Россияне выпустили 20 "Шахедов", 15 из них были сбиты.

Напомним, вчера в Киеве выключали лишь половину очередей, чаще всего на левом берегу столицы, Оболони и Куреневке.

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Электроэнергиявідключеня світлаДТЭККиев