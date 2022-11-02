Графики аварийного отключения электричества: когда и зачем их применяют

Зачем применяют аварийные графики

Как отмечается в разъяснении, для того чтобы сеть была сбалансированной, объем потребленной электроэнергии в определенный момент времени должен быть равен объему произведенной. В сети энергия не сохраняется. Если потребляют меньше энергии, чем производят, то частота (50 Гц) повышается, если наоборот – падает. Оба дисбаланса оказывают пагубное влияние на сети и оборудование производителей, поставщиков и потребителей электроэнергии.

"График аварийных отключений (ГАО), который применен оператором системы передачи, - это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. ГАО - это не график плановых работ, в нем нет часов начала и завершения отключения. Это перечень электрических адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения в случае получения соответствующего указания от НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

График вводится операторами систем передачи (облэнерго) в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения НЭК "Укрэнерго". ГАО вводят принудительно во избежание полного отключения от энергоснабжения крупного региона или для предотвращения автоматического и неконтролируемого обесточивания региона (блэкаута), отмечается в разъяснении.

"То же касается и возобновления электроснабжения: решение по заживлению потребителей принимает НЭК "Укрэнерго". Только после получения команды от регионального диспетчера НЭК "Укрэнерго" специалисты операторов систем распределения (облэнерго) могут возобновить распределение электрической энергии", - сообщили в Госэнергонадзоре.

Сообщения о применении ГАО нельзя обнародовать заранее - это аварийная мера и информация о причинах применения указанного мероприятия, его начале, окончании и другие сведения, которые могут создать представление о потенциале энергетических объектов, являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения.

При отключении электроэнергии в одном здании электроснабжение может не прекращаться в соседнем. Поскольку разные дома и даже подъезды одного дома могут быть заживлены от разных линий электропередачи. Энергетики дежурят линии отключения. Но если какие-то дома не выключаются совсем, то это свидетельствует о наличии на линии, питающей эти дома, объектов критической инфраструктуры. Например: больница, водоканал и т.п., добавили в Госэнергонадзоре.

Экономия электроэнергии

Как говорится в разъяснении, даже если в течение целого дня отсутствовало электроснабжение, потребитель все равно должен уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы. Поскольку, если не соблюдать режим максимальной экономии, страна рискует остаться в темноте. Отключения необходимы для стабилизации энергосистемы Украины. Они не дают случиться более масштабным и хаотическим аварийным отключениям, на устранение которых потребуется достаточно много времени.

Органы власти обратились к украинцам с рекомендациями уменьшить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы в промежутке между 17:00 и 22:00, а лучше - до 23:00.

"В эти часы рекомендуется не пользоваться: электрообогревателями, теплым полом, бойлерами, электрическими сушилками, кухонными электроплитами, микроволновками, стиральными машинами, электрическими духовыми шкафами, электрочайниками, утюгами, посудомоечными машинами, кондиционерами и т.п.", - говорится в сообщении.