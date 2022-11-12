По графику. Где завтра будут выключать свет: список регионов

В Украине в воскресенье, 13 ноября, будут действовать в течение суток плановые отключения электроэнергии в Киеве и восьми областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрэнерго".
Речь идет о:
Отмечается, что в других областях Украины отключения света 13 ноября не прогнозируются.
В "Укрэнерго" обратили внимание, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.
"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время", - говорится в публикации.
Также украинцев призывают продолжать сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно - в часы утреннего и вечернего пикового потребления.
Напомним, вчера вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом. Местные власти заявляли о российских ударах по объектам инфраструктуры.
Также ранее сообщалось, что зимой в Киеве света может не быть по 10-12 часов.
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