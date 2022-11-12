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По графику. Где завтра будут выключать свет: список регионов

Фото: график отключения света в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в воскресенье, 13 ноября, будут действовать в течение суток плановые отключения электроэнергии в Киеве и восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрэнерго".

Речь идет о:

  • городе Киеве,
  • а также о Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Житомирской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Донецкой областях.

Отмечается, что в других областях Украины отключения света 13 ноября не прогнозируются.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время", - говорится в публикации.

Также украинцев призывают продолжать сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно - в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Напомним, вчера вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом. Местные власти заявляли о российских ударах по объектам инфраструктуры.

Также ранее сообщалось, что зимой в Киеве света может не быть по 10-12 часов.

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