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Грабил имущество украинцев в деревне под Киевом. К девяти годам приговорили российского оккупанта

Фото: россиянин под Киевом грабил имущество украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российский военный, который занимался разграблением имущества украинцев в Киевской области, приговорен к девяти годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как выяснили следователи, россиянин в марте 2022 года во время оккупации села Обуховичи Вышгородского района проник в один из частных домов. Он там базировался вместе со своими сослуживцами и проживал в течение всего периода оккупации.

Когда осужденный бежал из Киевской области, похитил из дома бензиновый генератор, бытовую технику и инструменты.

Он приговорен к 9 годам лишения свободы. Специальное досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за госпредательство. Он помогал россиянам в начале вторжения.

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