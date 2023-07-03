Грабил имущество украинцев в деревне под Киевом. К девяти годам приговорили российского оккупанта

Как выяснили следователи, россиянин в марте 2022 года во время оккупации села Обуховичи Вышгородского района проник в один из частных домов. Он там базировался вместе со своими сослуживцами и проживал в течение всего периода оккупации.

Когда осужденный бежал из Киевской области, похитил из дома бензиновый генератор, бытовую технику и инструменты.

Он приговорен к 9 годам лишения свободы. Специальное досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за госпредательство. Он помогал россиянам в начале вторжения.

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