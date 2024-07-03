Игра в "миротворца". Как на визит Орбана реагируют в Украине и что пишут западные СМИ

Первый за много лет визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев стал одной из топ-тем не только украинских, но и зарубежных СМИ. Особенно в связи с якобы мирным предложением подумать над прекращением огня перед переговорами с Россией.
РБК-Украина собрало реакции на визит Орбана и приводит обзор западных медиа.
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Венгерский премьер приезжал в Украину после длительного перерыва. На это было много причин, в том числе вопросы с правами венгерского меньшинства. Как писали западные СМИ, окончательно визит оформился после некоторых уступок с украинской стороны. Что дает надежду на то, что лед в отношениях Киева и Будапешта понемногу трогается.
В итоговом заявлении Орбан подчеркнул, что стороны пытаются закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. А также заявил, что переговоры с президентом Владимиром Зеленским приблизили возможное подписание соглашения о сотрудничестве.
Не обошел вниманием он и российско-украинскую войну. Хотя его "мирное предложение" скорее созвучно с кремлевскими нарративами о необходимости прекратить огонь для начала переговоров.
"Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе. Прекратить огонь, а потом начать переговоры. Ведь прекращение огня могло бы ускорить переговоры. Я об этом рассказал господину президенту и очень благодарен за откровенное мнение по этому вопросу", - отметил Орбан.
Что именно ответил Зеленский, он не уточнил. Но в разговоре с представителем швейцарского сайта Die Weltwoche подтвердил предположение, что украинский лидер отверг идею "немедленного перемирия".
Комментируя визит Орбана, президент Зеленский делал акцент на том, что тот приехал сразу после начала председательства Венгрии в Европейском Союзе. По его словам, это стало четким сигналом того, как важно сохранить единство в Европе и делать общие шаги.
На встрече с премьером много говорили о пути к справедливому и честному миру с РФ. Но здесь Зеленский подчеркивал участие Будапешта в Саммите мира и поддержку коммюнике, а также пригласил Орбана присоединиться к подготовке второго саммита, для которого уже "есть хорошие наработки".
Конкретно на предложение венгерского премьера реагировали в Офисе президента. Как заявил замглавы ОП Игорь Жовква, Венгрия не первая страна, которая говорит о якобы необходимости сначала прекратить огонь, а потом вести мирные переговоры.
"Президент выслушал собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной", - отметил он, добавив, что ответом стал план по проведению второго Саммита мира, российское участие в котором возможно, если агрессор перестанет говорить на языке ультиматумов.
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал идею прекращения огня в одностороннем порядке "простой и примитивной". И напомнил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что даже в случае начала переговорного процесса Москва не остановит удары.
"Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и технику", - написал он в своем Telegram.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности полагает, что в целом визит придаст новый импульс в украинско-венгерских отношениях. И отмечает, что обсуждение проблемы прав национальных меньшинств на паритетных началах стало позитивным сдвигом. В частности, Орбан пообещал финансировать первую украинскую школу в Венгрии и пообещал, что таких школ будет столько, сколько нужно.
Но в плане одностороннего прекращения огня уместнее было бы выдвигать инициативу не Украине, а министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который в тот же день разговаривал с Лавровым.
Среди партнеров Украины реакция на визит Орбана поступала в основном от представителей США. В частности, американский посол в Венгрии Дэвид Прессман отметил, что Вашингтон приветствует его поездку в Киев.
"Прогресс", - коротко написал он в соцсети Х.
Предложение о прекращении огня комментировали в Государственном департаменте. Его представитель Ведант Патель на брифинге заявил, что единственным решением для окончания войны является полный вывод российских войск из Украины. Это позиция и США, и союзников по НАТО.
"Мы ясно дали понять партнерам и союзникам по всем направлениям, что любая страна, которая имеет влияние или играет свою роль, должна приложить все усилия для обеспечения полного ухода России из Украины", - добавил он.
Примечательно, что в тот же день Пентагон анонсировал выделение нового пакета на 2,3 млрд долларов для Украины, в который войдут средства противовоздушной обороны.
Аналитики Института изучения войны (ISW) полагают, что Орбан использовал визит в Киев, чтобы позиционировать себя как миротворца после начала председательства Венгрии в ЕС. Но приходят к заключению, что вряд ли его усилия приведут к прочному миру.
В отчете говорится, что Кремль усилил информационную кампанию, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам на российских условиях. И предложение Орбана может поддержать стратегическую линию Владимира Путина, направленную на предоставление оперативной паузы или на то, чтобы убедить союзников Киева прекратить поддержку.
"Орбан играет роль миротворца в Украине". С таким заголовком вышел один из материалов Politico. В котором акцент поставлен на посыле Орбана, означающем, что Украине не следует ждать, пока Москва выведет свои войска, прежде чем начать мирные переговоры.
В идее одностороннего прекращения огня нет ничего нового. Орбан считается ближайшим союзником России в ЕС после того, как неоднократно препятствовал европейской помощи Киеву. И фактически еще с 2022 года поддерживает "перемирие", пишет издание.
Предложение "ускорить мирные переговоры" совпало по времени с визитом украинской делегации в Вашингтон на встречу с высокопоставленными чиновниками администрации Джо Байдена в преддверии саммита НАТО на следующей недели. В состав делегации вошли министр обороны Рустем Умеров, министр энергетики Герман Галущенко и глава ОП Андрей Ермак.
Чтобы сохранить европейскую и американскую помощь, Украине нужно держать все двери открытыми, отмечает Politico.
Из-за связей Венгрии с Россией поддержание относительно теплых отношений с Будапештом может иметь решающее значение для поддержки Киева, считает профессор международных исследований в Университете Джонса Юджин Финкель.
"Нравится или нет, Киеву придется работать с Будапештом из-за временной роли в вопросах, включая членство в ЕС и НАТО. К сожалению, Венгрия имеет решающее значение для обоих блоков", - добавил он.
Переговоры Украины с Орбаном, представителями администрации Байдена и команды Дональда Трампа показывают, что она усердно работает над тем, чтобы сохранить побольше партнеров, независимо от того, кто придет к власти в Европе и США. Особенно с учетом слабого выступления Байдена на первых дебатах.
"Зеленский умеет "читать комнату" (понимать аудиторию, - ред.). Он видел президентские дебаты в США и результаты первого тура выборов во Франции. И знает, что если он хочет сохранить поддержку, ему придется работать со всем составом персонажей", - отметила старший научный сотрудник Центр новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.
The Washington Post приводит мнение аналитика Немецкого фонда Маршалла (США) Жужанны Вег. По ее словам, венгерское председательство в Совете ЕС предоставило "хороший повод" для встречи лидеров Венгрии и Украины.
"Для Орбана этот визит может также помочь изобразить его как более конструктивного актера и укрепить его имидж как защитника мира. Но просьба с призывом прекратить огонь перед мирными переговорами продолжает отражать игнорирование точки зрения Киева", - сказала она.
The New York Times остро критикует "мирное предложение" Орбана. И называет выражение "содействие миру", о котором говорили венгерские власти, эвфемизмом для попытки урегулирования на основе капитуляции Украины перед требованиями РФ.
При этом многие наблюдатели увидели в визите Орбана шаг к тому, чтобы положить конец изоляции на европейской арене из-за позиции по отношению к Украине.
Бывший дипломат и эксперт по внешней политике в Будапеште Жомбер Зеольд подчеркивает, что поездка стала полной неожиданностью. И наиболее правдоподобное объяснение - попытка завоевать более весомый авторитет в Евросоюзе и избавиться от репутации пророссийского игрока (позиции, с которой хотят ассоциироваться лишь некоторые маргинальные фигуры в Европе).
Директор исследовательского центра Political Capital (Будапешт) Петер Креко охарактеризовал поездку как "мудрый и неожиданный сюрприз", который может повысить шансы Орбана на сближение с ЕС и создание альянса в Европарламенте с такими консерваторами, как премьер Италии Джорджия Мелони. Ранее этому мешала именно прокремлевская позиция по Украине.
"Он знает, что посещение Зеленского - это код члена клуба, и он хотел бы послать сильный сигнал ЕС. Лидеры говорят, что он в клубе, даже несмотря на то, что играет на позиции аутсайдера", - отметил эксперт.
Признаком того, что Орбан хочет избавиться от токсичного имиджа кремлевской марионетки стала июньская встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенберга. На ней венгерский премьер заверил, что не наложит вето на поддержку Украины со стороны Альянса.
Позиционирование в роли "европейского миротворца" ранее уже приносило политические дивиденды. Сначала на выборах в 2022 году, когда партия "Фидес" одержала убедительную победу после того, как очернила лидера оппозиции за якобы намерение отправить венгров воевать в Украину. Ложный прием сработал и на выборах в Европарламент в 2024 году. "Фидес" заявляла, что поддержка Украины может спровоцировать третью мировую войну, а также выступала против обязательного воинского призыва. Несмотря на то, что таких предложений не было, страх, вызванный партией Орбана, помог достичь результатов в европейском законодательном органе.
Внутриполитическая целесообразность лишила его привлекательности за пределами Венгрии. Самыми активными сторонниками Орбана за рубежом были амерканцы правого толка, такие как Дональд Трамп. В Европе только власти Словакии активно выступают против поддержки Украины. И это проблема для человека, чьи амбиции выходят далеко за пределы Венгрии.
"Внутриполитическая сцена Венгрии слишком мала для Орбана. Он хочет играть на более широком поле. И это ЕС", - добавил Жобмер Зеольд.
При подготовке материала использовались: публикации Politico, The Washigton Post, The New York Times, заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Украины Владимира Зеленского, украинских и западных чиновников.
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